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Чим нова голова «Слуги народу» Олена Шуляк запам’яталась як народна депутатка?

15 листопада на партійному з'їзді "Слуга народу" обрала заступницю голови парламентської фракції політсили Олену Шуляк очільницею партії. 

Вівторок, 16 листопада 2021, 22:07

Мережа “ОПОРА” зібрала інформацію про парламентську активність нової очільниці партії.

Комунікації в Раді

Шуляк пройшла до Верховної Ради під номером 13 у списку партії “Слуга народу”. Наразі вона є заступницею голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та заступницею голови фракції “СН” в парламенті.

До обрання у Раду тривалий час вела підприємницьку діяльність, була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членкинею правління ГО “Офіс ефективного регулювання” (BRDO). У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від “Демократичного Альянсу”.

Вона має двох помічниць, які отримують заробітну плату — Клімчук Анастасія Віталіївна, Нижник Ірина Володимирівна. Ще 11 помічників працюють без оплати (на громадських засадах).

Також Шуляк входить до восьми груп із міжпарламентських зв’язків, є членкинею Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду і заступницею члена Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї ЄС — Східні сусіди.

Олена Шуляк також входить до семи міжфракційних депутатських об’єднань:

  • “Економіка.NOW”;
  • “Правозахисна та антикорупційна коаліція”;
  • “Invest in Ukraine”;
  • “Цінності. Гідність. Родина;
  • “Прості рішення та результати”;
  • “За конституційну реформу і ефективну владу”;
  • “За розвиток морської галузі та інфраструктурні реформи”.

Крім того, депутатка очолює третє за чисельністю міжфракційне депутатське об’єднання “За велике будівництво” (219 членів), що виступає на підтримку однойменної програми президента Володимира Зеленського.

За час перебування у ВРУ Шуляк подала 6 депутатських запитів: 4 — до Кабміну та по одному до Офісу Генерального прокурора і Національної поліції України.

Останні запити були подані 5 листопада 2021 року групою із 60 депутатів та стосувалися “проведення об’єктивного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності інтернет-видання “Радіо Свобода”.

Олена Шуляк, Олександр Корнієнко та речниця “СН” Юлія Палійчук на брифінгу після обрання нового голови партії. Фото: #Букви

Як голосує Шуляк?

Під час 38% голосувань у сесійній залі Олена Шуляк голосувала “За”, у 32% — утримувалася, а у 2% випадків натиснула кнопку “проти”.

На 14% голосувань депутатка не була присутня. Це на 14% — не голосувала. Тобто загалом Шуляк не брала участі у 28% голосувань.

“Це більше, ніж у середньому в інших депутатів “Слуги народу”, які недобросовісно голосують лише у 17% випадків”, — зазначили в “ОПОРА”.

Водночас рівень голосувань “за” у Шуляк співмірний з середнім за фракцією — 38 та 39%.

Проти “лінії фракції”, згідно з даними сервісу “Rada4you”, Шуляк голосувала у 19% випадків.

Олена Шуляк

Олена Шуляк. Фото: #Букви

Законотворча діяльність

Шуляк долучилася до написання 124 проєктів законів, 8 проєктів постанов та 3 пропозицій Президента до закону.

Вона реєструвала законопроєкти у сфері економічної політики — 45% (56), галузевого розвитку — 19% (24), державного будівництва — 15% (18), правової політики — 15% (18) та соціальної політики — 5% (6).

Також долучалася до створення одного законопроєкту, що стосувався безпеки і оборони, і одного щодо гуманітарної політики.

За даними “ОПОРИ”, депутатка належить до тих обранців, чиї ініціативи за результатами 2 років роботи Верховної Ради підтримують найбільше. 45 (36%) законопроєктів, до яких долучилась Олена Шуляк, стали законами.

При цьому депутатка виступала у сесійній залі лише 24 рази, загальна тривалість виступів — 33 хвилин.

Теги: Олена Шуляк, Слуга народу, ОПОРА

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