На посаду першого заступника голови Верховної Ради обрали народного депутата від "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Про це повідомляють #Букви.

Ще однією кандидаткою на цю посаду була Софія Федина від “Європейської Солідарності”.

Так, 256 голосів народні депутати віддали саме за Корнієнка.

По фракціях голосували наступним чином:

“Слуга народу” – 222;

ОПЗЖ – 0;

“Європейська Солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Голос” – 0;

“Довіра” – 17;

Позафракційні – 4;

“Партія “За майбутнє” – 13.

Після оголошення результатів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Олександра Корнієнка зайняти місце в президії.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.

8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера Парламенту.