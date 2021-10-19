Про це повідомляють #Букви.

Ще однією кандидаткою на цю посаду була Софія Федина від “Європейської Солідарності”.

Так, 256 голосів народні депутати віддали саме за Корнієнка.

По фракціях голосували наступним чином:

  • “Слуга народу” – 222;
  • ОПЗЖ – 0;
  • “Європейська Солідарність” – 0;
  • “Батьківщина” – 0;
  • “Голос” – 0;
  • “Довіра” – 17;
  • Позафракційні – 4;
  • “Партія “За майбутнє” – 13.

Після оголошення результатів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Олександра Корнієнка зайняти місце в президії.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.

8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера Парламенту.