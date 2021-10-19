Про це повідомляють #Букви.
Ще однією кандидаткою на цю посаду була Софія Федина від “Європейської Солідарності”.
Так, 256 голосів народні депутати віддали саме за Корнієнка.
По фракціях голосували наступним чином:
- “Слуга народу” – 222;
- ОПЗЖ – 0;
- “Європейська Солідарність” – 0;
- “Батьківщина” – 0;
- “Голос” – 0;
- “Довіра” – 17;
- Позафракційні – 4;
- “Партія “За майбутнє” – 13.
Після оголошення результатів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив Олександра Корнієнка зайняти місце в президії.
Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Перед голосуванням Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.
8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера Парламенту.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.