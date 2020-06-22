За останні тижні в Україні часто фіксують антирекорди щодо кількості хворих на COVID-19. Чиновники кажуть, що цифри ростуть через збільшення кількості тестів. Але і громадян в недотриманні карантину також звинувачують: ті й справді масово гуляють містом без масок, ігноруючи обмеження і соціальну дистанцію.

Про це #Буквам розповів доцент кафедри хірургії №1 Київського медичного університету, пульмонолог, торакальний хірург Євген Симонець.

З цьго тижня в Києві почнуться масові перевірки транспорту і кафе, а Київська область близька до того, щоб посилити карантин.

За словами Євгена Сімонца, люди дивляться на чиновників: “Люди думають приблизно так: якщо депутат ходить в Раді без маски, чому в масці маю ходити я?”

Причину зростання захворюваності потрібно розглядати в двох площинах: збільшення кількості тестувань і те, що українці стали масово ігнорувати карантин.

З одного боку, в усіх ЗМІ ми чуємо про страшну хворобу, що треба використовувати маски. А з іншого – депутати Верховної Ради на засідання приходять без масок, їх бачить вся Україна, увесь світ. Пересічного громадянина ловить поліція і штрафує за таке на 17 тисяч гривень, а депутату нічого за це не буде. Маленькі кав’ярні зачиняють, а ресторан “Велюр” спокійно працює, приймає тих, у кого товстий гаманець. Самі ж чиновники спровокували ситуацію, коли громадяни перестали дотримуватись карантину й довіряти всьому, що кажуть сучасні політики. Люди думають приблизно так: “Якщо депутат ходить в Раді без маски, чому в масці маю ходити я?”

Євген Симонець підкреслює, що в збільшенні цифр щодо захворюваності винні чиновники, які допустили таку ситуацію.

“Головний санлікар (Ляшко) з усіх екранів місяцями казав, який страшний вірус, а тоді з’являється на фото із президентом без маски у кав’ярні, коли обмеження на прийом клієнтів у приміщенні ще не зняли”, – сказав пульмонолог.