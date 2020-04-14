Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 5 пацієнтів із COVID-19 (кількість летальних випадків зросла з 93 до 98). У той же час одужали ще 22 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла з 97 до 119 осіб).
“Станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Ситуація з COVID-19 по областях наступна:
• Вінницька область – 200 випадків;
• Волинська область – 80 випадків;
• Дніпропетровська область – 71 випадок;
• Донецька область – 12 випадків;
• Житомирська область – 112 випадків;
• Закарпатська область – 99 випадків;
• Запорізька область – 89 випадків;
• Івано-Франківська область – 332 випадки;
• Кіровоградська область – 144 випадки;
• місто Київ – 551 випадок;
• Київська область – 224 випадки;
• Львівська область – 136 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Миколаївська область – 5 випадків;
• Одеська область – 69 випадків;
• Полтавська область – 26 випадків;
• Рівненська область – 134 випадки;
• Сумська область – 74 випадки;
• Тернопільська область – 280 випадків;
• Харківська область – 14 випадків;
• Херсонська область – 34 випадки;
• Хмельницька область – 22 випадки;
• Чернівецька область – 546 випадків;
• Черкаська область – 105 випадків;
• Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня в Центр надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, всього було досліджено 35 тисяч 153 проби на коронавірус методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
На амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1248 людей, з них 52 дитини.
У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік і 47 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).
- Станом на 13 квітня в Україні було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу виявлено 325 нових випадки.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.