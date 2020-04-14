В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 5 пацієнтів із COVID-19 (кількість летальних випадків зросла з 93 до 98). У той же час одужали ще 22 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла з 97 до 119 осіб).

“Станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Ситуація з COVID-19 по областях наступна:

• Вінницька область – 200 випадків;

• Волинська область – 80 випадків;

• Дніпропетровська область – 71 випадок;

• Донецька область – 12 випадків;

• Житомирська область – 112 випадків;

• Закарпатська область – 99 випадків;

• Запорізька область – 89 випадків;

• Івано-Франківська область – 332 випадки;

• Кіровоградська область – 144 випадки;

• місто Київ – 551 випадок;

• Київська область – 224 випадки;

• Львівська область – 136 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Миколаївська область – 5 випадків;

• Одеська область – 69 випадків;

• Полтавська область – 26 випадків;

• Рівненська область – 134 випадки;

• Сумська область – 74 випадки;

• Тернопільська область – 280 випадків;

• Харківська область – 14 випадків;

• Херсонська область – 34 випадки;

• Хмельницька область – 22 випадки;

• Чернівецька область – 546 випадків;

• Черкаська область – 105 випадків;

• Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня в Центр надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, всього було досліджено 35 тисяч 153 проби на коронавірус методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

На амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1248 людей, з них 52 дитини.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік і 47 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).