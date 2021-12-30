Осередок Міжнародного ПЕН-клубу, створеного з метою захисту свободи слова та прав авторів, склали список найкращих українських видань 2021 року.

Повні списки опубліковані на сайті Українського ПЕН.

Четвертий рік поспіль в останні дні грудня члени Українського ПЕН укладають список з найкращими українськими виданнями, що вийшли протягом року. Це вже стало традицією, мета якої – нагадати про те, що українська література існує та активно розвивається.

Традиційно списки розділені на рубрики: прозові й поетичні новинки, переклади, нон-фікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика.

Цьогоріч список вмістив 173 найменувань. #Букви ознайомлять вас з першими п’ятірками.

Художня література:

1. Українка Леся. Повне зібрання творів (Комора-Смолоскип)

Українська проза:

1. Андрухович Юрій. Радіо ніч (Meridian Czernowitz)

2. Винничук Юрій. Аґент Лилик (Фабула)

3. Винничук Юрій. Вілла Деккера (Фабула)

4. Герман Сергій. Готель “Цитадель” (Дім реклами)

5. Жаркова Роксолана. Нуль цілих, нуль десятих (Український пріоритет)

Українська драматургія:

1. Анненко Ольга. Перша (7БЦ)

2. Ворожбит Наталя, Косодій Анастасія. Крим, 5-та ранку (IST)

3. Ворожбит Наталя. Погані дороги (Видавництво Анетти Антоненко)

Українська поезія

1. Астапенко Ігор. Дерева кращі за нас (Люта справа)

2. Богун Олег. Темносприйнята частка (kntxt)

3. Воробйов Микола. Подорож до жовтої троянди (Каяла)

4. Жадан Сергій. Псалом авіації (Meridian Czernowitz)

5. Жарікова Єлизавета. Мурахи Йоганна Себастьяна (Смолоскип)

Зарубіжна література

1. Антологія сучасної німецькомовної поезії зі Швейцарії в українських та російських перекладах / Переклад Марка Бєлорусця, Петра Рихла, Галини Петросаняк, Сергія Жадана, Олександри Григоренко, Євгенії Лопати, Олега Любківського (Meridian Czernowitz)

2. Аксельссон Майґуль. Квітнева відьма / Переклад Софії Волковецької та Ірини Шувалової (Комора)

3. Андерсон Шервуд. Вайнсбурґ, Огайо / Переклад Бориса Превіра (Вавилонська бібліотека)

4. Арлов Уладзімєр. Краєвид з ментоловим ароматом / Переклад Олександра Ірванця (ВСЛ)

5. Бернардін Еварісто. Дівчина, жінка, інакша / Переклад Ярослави Машико (Фабула)

Нон-фікшн

1. Антонюк Дмитро. Римо-католицькі кляштори в Україні (Твори)

2. Аріелі Ден. Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій (ВСЛ)

3. Атамась Наталія. Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання (Віхола)

4. Грицак Ярослав. Подолати минуле. Глобальна історія України (Портал)

5. Гузар на кожен день / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо)

Есеїстика

1. Агеєва Віра. За лаштунками імперії (Віхола)

2. Антонен Арто. Театр і його Двійник / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського)

3. Бондар Андрій. Ласощі для Медора (ВСЛ)

4. Вольвач Павло. 20+1, або Земля мертвих (ВСЛ)

5. Діброва Володимир. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача (Білка)

Біографії / мемуари/ інтерв’ю / епістолярії

1. Ґрем Кетрін. Персональне досьє. Історія Washington Post / Переклад Наталії Валевської (Наш Формат)

2. Зленко Анатолій. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін (Фоліо)

3. Камю Альбер. Щоденники / Переклад Євгена Марічева (Фоліо)

4. Ківа Ія. Ми прокинемось іншими / Бібліотека Українського ПЕН (Видавництво 21)

5. Лобода Віктор. Спогади городянина (Піраміда)

Подорожні нариси / репортажі

1. Беспалов Максим. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола)

2. Кобилярчик Катажина. Струп. Іспанія роз’ятрює рани / Переклад Юлії Семенюк (Човен)

3. Маленков Роман. 10 країн після карантину (Віхола)

4. Яриш Остап. This is Америка. Історії не з Голлівуду (Човен)

Видання для дітей і підлітків

Українська художня література

1. Амеліна Вікторія. Е-е-есторії екскаватора Еки (ВСЛ)

2. Багряна Анна. Вітрова гора (Наш формат)

3. Біла Надя. Ел і Ева (ВСЛ)

5. Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина. Козаки правлять країною (Discursus)

Зарубіжна художня література

1. Ґальйо Ана. Хвостаті друзі / Переклад Анни Вовченко (ВСЛ)

2. Каната Конамі Чі. Життя однієї киці. Том 5 / Переклад Олександра Бєлікова (Наша ідея)

3. Мйонес Йоган Б. Лукас і Кім / Переклад Наталі Іваничук (Крокус)

4. Стайнз Юмі, Кан Мелісса. Поговоримо про згоду / Переклад Катерини Міхаліциної (Крокус)

5. Стентон Енді. Ви поганець, пане Гам! / Переклад Ореста Стадника, Оксани Луцишиної (Крокус)

Нон-фікшн

1. Борисов Дмитро, Сердюк Маша. Як відкрити ресторан. Магічний посібник з ресторанної справи (Моя Книжкова Полиця)

2. Вздульська Валентина. Марк Цукерберг (ІРІО)

3. Озимок Ірина. У міста є я (Книголав)

Мистецькі видання

1. Атлантова Соня, Клименко Олександр. Ікони на ящиках з-під набоїв (Дух і Літера)

2. Болейн Алексіс Л. Візуальна культура / Переклад Ганни Лелів (ArtHuss)

3. У KINO-КОЛІ / Упорядник, редактор Володимир Войтенко (Дух і Літера)

4. Галеґуа Джермен. Розумні міста / Переклад Олександра Стукала (ArtHuss)

5. Дзюба Іван, Дзюба Марта. Сергій Параджанов. Більший за легенду (Дух і Літера)

Гуманітаристика

1. Батай Жорж. Історія еротизму / Переклад Івана Рябчія (Видавництво Анетти Антоненко)

2. Гусерль Едмунд. Картезіанські медитації. Вступ до феноменології / Переклад Андрія Вахтеля (Темпора)

3. Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття / Упорядники Олена Брайченко, Олександр Мимрук, Оксана Хмельовська (Читомо)

На українську літературу цьогоріч негативно вплинула епідемія. Однак, члени Українського ПЕН висловили вдячність українським письменникам, науковцям, ілюстраторам, перекладачам, журналістам, видавцям, редакторам, упорядникам. Адже саме вони зробили цей рік таким інтелектуально насиченим і натхненним.