З 15 вересня до 15 жовтня тривала акція до 30-річчя Незалежності України “30 знакових книжок нашої Незалежності”. Найбільш знаковою книжкою Незалежності України стала “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Про це повідомили на сайті Українського інституту книги (УІК).

Довгий список зі 100 найменувань знакових книжок нашої Незалежності сформував Український інститут книги разом з експертами книговидавничої галузі (літературознавці, перекладачі, історики літератури).

Загалом акція “30 знакових книжок нашої Незалежності” зібрала 267 815 голосів, які віддали 34 797 українців. Книга Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” отримала найбільше голосів — 9535.

Друге і третє місце посіли книжки Ліни Костенко “Триста поезій” і “Записки українського самашедшого”. Вони набрали 8233 і 8086 голосів відповідно.

До списку також увійшли книги Сергія Жадана, Оксани Забужко, Юрія та Софії Андрухович та інших.

Повний рейтинг “30 знакових книжок нашої Незалежності”:

“Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР”, Вахтанг Кіпіані

“Триста поезій”, Ліна Костенко

“Записки українського самашедшого”, Ліна Костенко

“Чорний ворон”, Василь Шкляр

“Абетка”, Іван Малкович

“Україна: Історія”, Орест Субтельний

“Солодка Даруся”, Марія Матіос

“Ворошиловград”, Сергій Жадан

“Століття Якова”, Володимир Лис

“Ukrainer. Країна з середини”, Богдан Логвиненко

“Антологія української поезії ХХ століття: від Тичини до Жадана”

“Польові дослідження українського сексу”, Оксана Забужко

“Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах”

“Інтернат”, Сергій Жадан

“Зібрання творів Лесі Українки у 14 томах”

“Україна. Історія з грифом “Секретно”, Володимир В’ятрович

“Доця”, Тамара Горіха Зерня

“Повне зібрання творів Тараса Шевченка”

“Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій”, Оксана Забужко

“Фелікс Австрія”, Софія Андрухович

“Танго смерті”, Юрій Винничук

“Гамлєт, або Феномен датського кацапізму”, Лесь Подерв’янський

“Іловайськ”, Євген Положій

“Літопис”, Самійло Величко

“Брама Європи”, Сергій Плохій

“Село не люди”, Люко Дашвар

“Українки в Гулагу. Вижити значить перемогти”, Оксана Кісь

“Червоний”, Андрій Кокотюха

“Нарис історії України. Формування модерної нації XIX-XX століття”, Ярослав Грицак

“Московіада”, Юрій Андрухович.

“У список потрапили ті видання, що викликали суспільний резонанс, сприяли розумінню історії України, створювали національну ідентичність, об’єднували всю Україну та формували імідж країни за кордоном завдяки високій якості та актуальності. Особливістю списку стало те, що до нього увійшли художні, науково-популярні та дитячі видання”, – пояснили в УІК.