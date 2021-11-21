Про це повідомляє пресслужба Федерації шахів України.

Чемпіонат пройшов у словенському місті Чатеж. У дев’ятому турі українці здолали збірну Вірменії з рахунком 3:1. Збірну представляли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук.

19 листопада збірна України виграла ключові матчі у команд Росії з рахунком 2.5:1.5, а сьогодні – у Вірменії (рахунок – 3:1). Українці дійшли до фінішу без жодної поразки.

Згідно з основними результатами, Україна та Франція зайняли перше місце з результатом 14 балів із 18 можливих. Проте, Україна виявилася успішнішою у додаткових показниках, тож відтіснила французьку збірну на другу сходинку.

В результаті, на першому місці — Україна, на другому – Франція, третє місце зайняла Польща, четверте – Іспанія; Азербайджан замикає п’ятірку лідерів.

Чоловічу збірну України представляли: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Тренер команди – Олександр Сулипа.

Жіноча збірна України на Чемпіонаті Європи фінішувала четвертою з п’яти команд.