Про це Данілов розповів в етері телемарафону UAразом.
За його словами, коли втікачі будуть повертатись до України, їх одразу ж затримають прикордонники, які будуть й будуть з’ясовувати деталі незаконного виїзду з України.
Зокрема чоловіки повинні будуть пояснити, через який пункт пропуску вони виїхали з країни та на основі яких нормативно-правових актів.
“Коли будуть повертись в Україну, ми будемо чітко розуміти, коли її покинули. Прикордонна система працює бездоганно. Всі люди, які виїхали з України, вони зафіксовані. Тому всі, хто покинув Україну після 22 лютого, при поверненні будуть пояснювати, як це сталось”, – наголосив Данілов.
Він додав, що ті, хто поїхав за межі України, наприклад у відрядження, повинні мати окремий документ від прикордонників.
- Нагадаємо, переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.
- Також народний депутат від “Слуги народу”, кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною Катериною Шаховською виїхав з України. У партії пояснюють, що він перетнув державний кордон для гуманітарної місії.