Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Днілов повідомив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали за межі України під час загальної мобілізації, будуть затримані на кордоні, коли повернуться до України.

Про це Данілов розповів в етері телемарафону UAразом.

За його словами, коли втікачі будуть повертатись до України, їх одразу ж затримають прикордонники, які будуть й будуть з’ясовувати деталі незаконного виїзду з України.

Зокрема чоловіки повинні будуть пояснити, через який пункт пропуску вони виїхали з країни та на основі яких нормативно-правових актів.

“Коли будуть повертись в Україну, ми будемо чітко розуміти, коли її покинули. Прикордонна система працює бездоганно. Всі люди, які виїхали з України, вони зафіксовані. Тому всі, хто покинув Україну після 22 лютого, при поверненні будуть пояснювати, як це сталось”, – наголосив Данілов.

Він додав, що ті, хто поїхав за межі України, наприклад у відрядження, повинні мати окремий документ від прикордонників.