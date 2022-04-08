Про це Данілов розповів в етері телемарафону UAразом.

За його словами, коли втікачі будуть повертатись до України, їх одразу ж затримають прикордонники, які будуть й будуть з’ясовувати деталі незаконного виїзду з України.

Зокрема чоловіки повинні будуть пояснити, через який пункт пропуску вони виїхали з країни та на основі яких нормативно-правових актів.

“Коли будуть повертись в Україну, ми будемо чітко розуміти, коли її покинули. Прикордонна система працює бездоганно. Всі люди, які виїхали з України, вони зафіксовані. Тому всі, хто покинув Україну після 22 лютого, при поверненні будуть пояснювати, як це сталось”, – наголосив Данілов.

Він додав, що ті, хто поїхав за межі України, наприклад у відрядження, повинні мати окремий документ від прикордонників.