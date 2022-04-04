Близько 80% українців, що виїхали через війну за кордон, планують повернутись

Про це свідчать відповідні дані опитування Центру Разумкова.
Щодо планів повернутись додому висловились 79% українців. Не мають наміру повертатись – 10%, не змогли відповісти на запитання – 11%. Понад 65% опитаних зауважили, що рідною вважають українську мову.
Водночас майже 90% опитаних вірять у перемогу України у війні проти РФ.
Відповідно до результатів опитування, 35% респондентів вважають достатньою допомогу міжнародної спільноти Україні, 43% – недостатньою, 23% не визначилися з відповіддю на це питання.
Дії державного керівництва України під час російської агресії позитивно оцінюють 78% респондентів.
Довідка. Опитування проводилося Центром Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області з 15 березня до 1 квітня 2022 року. Опитано 101 респондента.
- Нагадаємо, станом на 2022 рік частка громадян, які вважають українську рідною мовою збільшилася з 57% у 2012 році до 76%. Водночас популярність російської за 10 років зменшилася з 42 до 20%.
- Також 56% українців переконані, що головною метою широкомасштабної війни РФ проти України є повне знищення українців як народу.
- Варто зазначити, що понад 80% опитаних переконані, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих Росією територій.