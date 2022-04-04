Близько 80% українців, що виїхали через війну за кордон, планують повернутись

Переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.

Про це свідчать відповідні дані опитування Центру Разумкова.

Щодо планів повернутись додому висловились 79% українців. Не мають наміру повертатись – 10%, не змогли відповісти на запитання – 11%. Понад 65% опитаних зауважили, що рідною вважають українську мову.

Водночас майже 90% опитаних вірять у перемогу України у війні проти РФ.

Відповідно до результатів опитування, 35% респондентів вважають достатньою допомогу міжнародної спільноти Україні, 43% – недостатньою, 23% не визначилися з відповіддю на це питання.

Дії державного керівництва України під час російської агресії позитивно оцінюють 78% респондентів.

Довідка. Опитування проводилося Центром Разумкова на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області з 15 березня до 1 квітня 2022 року. Опитано 101 респондента.