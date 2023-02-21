Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
З початку березня 2022 року засуджений передавав представнику так званої “ЛНР” інформацію про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові. Ще його цікавили їхні переміщення по місту.
Інженер фіксував наслідки ворожих обстрілів, зокрема позначав на Google Maps точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отриману інформацію російські військові використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту.
Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він “зливав” дані, вже ліквідовано.
Чоловік не визнав свою вину у суді. Згідно зі статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
- Колишнього співробітника української спецслужби засудили до 14,5 року за ґратами через розвідувально-підривну діяльність на користь РФ. Агент за три місяці до початку повномасштабного вторгнення з власної ініціативи вирішив працювати на російські спецслужби.
- Служба безпеки України викрила ще одну учасницю інформаторської мережі РФ, яка діяла у прифронтових районах сходу України.