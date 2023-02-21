У Харківській області суд визнав винним інженера з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ у державній зраді. Чоловік коригував ракетні удари росіян по Харкову.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

З початку березня 2022 року засуджений передавав представнику так званої “ЛНР” інформацію про місцезнаходження військової техніки та особового складу ЗСУ в Харкові. Ще його цікавили їхні переміщення по місту.

Інженер фіксував наслідки ворожих обстрілів, зокрема позначав на Google Maps точні місця влучань ЗС РФ по об’єктах у Харкові. Отриману інформацію російські військові використовували для наведення та коригування вогневих ударів по місту.

Правоохоронці викрили і затримали чоловіка 15 березня 2022 року. Куратора, якому він “зливав” дані, вже ліквідовано.

Чоловік не визнав свою вину у суді. Згідно зі статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України) йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.