Колишнього співробітника української спецслужби засудили до 14,5 року за ґратами через розвідувально-підривну діяльність на користь РФ. Агент за три місяці до початку повномасштабного вторгнення з власної ініціативи вирішив працювати на російські спецслужби.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, засуджений входив до складу одного з регіональних органів силового відомства. Він запропонував надавати інформацію росіянам в обмін на гроші.

До вторгнення зрадник приховано збирав установчі дані своїх колег та їхніх родичів. А після 24 лютого він розпочав розвідувати місця дислокації підрозділів Сил оборони на території Кіровоградської області. Його цікавили локації можливого базування української бойової авіації.

Отриману інформацію чоловік планував передати російському куратору через закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

Агента викрили і затримали наприкінці лютого 2022 року у Кропивницькому.

На підставі зібраних доказів суд визнав агента винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Крім ув’язнення, його покарають конфіскацією майна.