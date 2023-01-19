77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, чому так активно підтримує Україну в боротьбі з російським агресором, а також чому на початку повномасштабного вторгнення не всі вірили в те, що українцям вдасться вистояти, та як Джонсону вдалося переконати у цьому своїх колег.

Про це йдеться в інтерв’ю “Європейської правди” з Борисом Джонсоном на YouTube.

На початку розмови журналіст “ЄП” запитав Джонсона, чому той підтримує Україну, адже наша держава розташована доволі далеко від Великої Британії.

За його словами, причина – в “одній з найбільш виняткових” особливостей реакції Сполученого Королівства на війну. Колишній прем’єр додав, що у його державі всі є прибічниками України, та додав, що це можна помітити навіть на вулицях міст, де багато українських прапорів.

Причина – людський шок через те, що агресор може так просто напасти на незалежну країну.

Джонсон розповів, як відвідував Україну кілька разів. Перший візит політика відбувся у 2016 році. Він нагадав, що наша країна обрала інший шлях, аніж РФ. Йдеться про покликання, долю та відчуття державності.

“Я не пригадую [нічого] такого “чорно-білого”, як напад Росії, де є добро і зло, правда і кривда. І правда тут – на стороні України. Тому Україна має перемогти у війні. І Україна переможе!” – сказав Джонсон.

У “ЄП” також поцікавилися, коли особисто Борис Джонсон зрозумів, що Україна витримає цей напад.

Політик визнав, що поради, які британський уряд отримував перед початком вторгнення, передбачали “жахливі сценарії”

Тоді, за його словами, щоденні звіти від військової розвідки Великої Британії не були оптимістичними. Проте колишній прем’єр сприймав їх скептично. Хоча, йому говорили, що “все закінчиться за кілька днів”.

“[Я] був у Києві й говорив з ветеранами війни на Донбасі, і я бачив, що ці хлопці воюватимуть. Вони є дуже сміливими воїнами. З 2014 року вони купу часу вчилися військовому мистецтву. Мої співробітники надалі наполягали, що для України – все закінчено, але я їм сказав: ви не розумієте. Я вважаю, що Україна буде битися. І я про це сперечався з іншими європейськими лідерами, друзями й колегами”, – наголосив Джонсон.

Він підтвердив, що частина чинних друзів України та Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення мала зовсім іншу думку.

За його словами, у Франції та Німеччині вже звикли до Нормандського процесу, до Мінських угод, а від вторгнення 2014 року звикли переконувати РФ та Україну, що держави повинні сидіти за столом перемовин.

“Вони й зараз були в логіці переговорів, намагалися знайти компроміс. Ви ж пам’ятаєте, Емманюель Макрон якось сказав, мовляв, “Путін не має почуватися приниженим”, – додав британець.

Борис Джонсон сказав, що на початку повномасштабної війни в Україні держави мали зовсім різні позиції. В уряді Великої Британії вважали, що є тільки один вихід: “Україні потрібен успіх, а Путін має програти”.

“Вони щоразу казали: “Як це, от прям програти? Це ж занадто сильно для цілого Путіна”. Чомусь усі сприймають Путіна з якимись забобонами, хоча підстав для цього немає. Але вони казали: “Ні, це надто сильно – говорити, що Путін програє. Треба знайти інші слова для цього”. І я відповідав: “Ні, Путін має програти. А Україна має досягти успіху, що означає як мінімум відкинути [Путіна] з усіх територій, які він захопив з 24 лютого”. Підкреслю, це як мінімум”, – зауважив Джонсон.

Він розповів, що коли його колеги з інших європейських столиць пропонували перемовини або мирні плани, домовленості з Путіним, ідея розвалювалася ще під час обговорення, адже неможливо ні про що домовитися з президентом РФ.

Головною причиною колишній прем’єр назвав те, що Путін “не заслуговує на довіру”.

“Тому ідея про домовленість з ним “не злетіла”. І щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку, що ми маємо підтримувати Україну усім, чим ми можемо, доки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі”, – резюмував Джонсон.