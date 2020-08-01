Серіал телеканалу HBO "Чорнобиль" про Чорнобильську катастрофу завоював премію Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA в номінації "Кращий міні-серіал".

Про це повідомляє видання Hollywood Reporter.

Список переможців і нагород можна також подивитися на сайті премії.

Британський актор Джаред Харріс, який зіграв у серіалі роль члена комісії з розслідування причин і ліквідації аварії на ЧАЕC – академіка Валерія Легасова – отримав нагороду в категорії “Краща чоловіча роль”.

Варто відзначити, що серіал “Чорнобиль” спільного виробництва американського каналу HBO і британського Sky Atlantic, знятий американським режисером Йоханом Ренком, потрапив у шорт-ліст премії BAFTA TV 2020 відразу в 14 категоріях.

У підсумку серіал завоював дев’ять нагород. У липні “Чорнобилю” були присуджені 7 нагород BAFTA: за кращу режисуру (фікшн); оригінальну музику; в категорії “Фотографія і світло: фікшн”, в категорії “Найкращий продакшн-дизайн”; “Звук: фікшн”; “Редактура: фікшн”; за костюми.

Кращою актрисою стала британка Гленда Джексон за роль в серіалі “Знайти Елізабет”.

Звання “Кращий драматичний серіал” удостоєний “Кінець ***го світу”.

Кращим актором другого плану визнано Уїлла Шарпа за роль в серіалі “Гірі/Хадзі”.

Кращою актрисою другого плану стала Наомі Екі (за роль у серіалі “Кінець ***го світу”).

Варто відзначити, що нагородження мало відбутися ще навесні, але його перенесли через пандемію коронавірусу. 17 липня відбулася перша частина церемонії нагородження – в онлайн-режимі.

31 липня кращих акторів, ведучих, а також телепрограми в певних жанрах за версією BAFTA оголошували також в онлайн-форматі.

BAFTA TV Awards – щорічна премія, яка вручається Британською академією телебачення і кіномистецтва з 1955 року за видатні заслуги в галузі телебачення. Вона є аналогом американської нагороди “Еммі”.

Варто відзначити, що у 2000 році телевізійні премії Британської академії були поділені на дві окремі категорії (їх лауреатів оголошують в різні дні). Преміями у сфері телемайстерності (BAFTA TV craft Awards) відзначаються досягнення в окремих аспектах телевиробництва, в тому числі краща режисура, сценарна і операторська робота.

Телевізійними преміями BAFTA TV Awards нагороджуються безпосередньо програми різних жанрів і форматів, а також найкращі актори та ведучі.

Церемонії нагородження BAFTA TV Awards і BAFTA TV craft Awards мали відбутися навесні поточного року, проте були перенесені через пандемію COVID-19. Було вирішено, що вони відбудуться 17 і 31 липня.

“Чорнобиль” – 5-серійна історична драма, присвячена аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії та розслідуванню її причин. Прем’єра мінісеріалу відбулася у 2019 році.