Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації ЗСУ, технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донецької області. Зокрема базування підрозділів українських військ у Київській області, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках.
Росіяни використовували інформацію для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено соціальні об’єкти, як школи і медичні заклади на сході.
Ворожих поплічників затримано на території Київської і Донецької областей.
Одним з них виявився російський колаборант, який намагався знайти та передати координати бойових позицій HIMARS. Ще один злочинець навів російські ракети у Лимані на обласну травматологічну лікарню та місцеву школу.
Третя зловмисниця викрита у Києві. Вона після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ та надсилала відповідні локації агресору через закритий Telegram-канал. Також тюремне ув’язнення отримав мешканець Покровська. Він передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від 8 до 12 років ув’язнення.
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