За даними слідства, доцент окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України. Йому повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Повідомляється, що у виступах, які транслювались на “кримському телебаченні”, зловмисник підтримував дії держави-агресора, виправдовував злочини Російської Федерації та закликав до геноциду українського народу.

Крім того, додається, що у своїх промовах ворожий поплічник використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є “повноцінним народом”, а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України.

Зазначено, що у такий спосіб цей “доцент”, будучи публічною особою, що має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога та перетворював громадян України на легітимну та необхідну мішень для знищення.

“За процесуального керівництва прокуратури автономії йому повідомлено про підозру”, – запевняють у пресслужбі.