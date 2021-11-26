Про це повідомив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна“.
“Щодо курортів. Згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в “червоній” зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується. Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим — яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства”, – заявив Кузін.
Складність процесу полягає у тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тож курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду.
Після процедури перевірки турист отримує спеціальну наліпку, яка міститиме індивідуальний номер, і за якою людину можна буде ідентифікувати у разі спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база таких номерів.
“Зараз опрацьовується механізм для того, щоби не створювалися черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу”, – додав головний санлікар.
Він додав, що курорти також мають запровадити максимально лояльні й адекватні умови для відпочивальників.
- Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень за щеплення проти коронавірусу, які можна буде витратити в тому числі на подорожі Україною. Про реакцію соцмереж на таку ініціативу президента читайте у матеріалі.