У Православній церкві України заявили, що вишивати у церковні свята — не є гріхом та попросили вірян відходити від старих забобонів.

Джерело: ПЦУ у Facebook.

“Церква — це не інституція заборон, і віра — це не обмеження, а свобода! Загалом, важливо розуміти, що вшанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає вихідних” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заняття рукоділлям в церковні свята не є гріхом, якщо людина правильно розставить пріоритети. У ПЦУ порадили, спочатку помолитися та вшанувати свято, а вже потім зайнятися вишиванням.

Духівники наголосили, що рукоділля — це гарний порятунок від неробства та ліні. Крім того, це гарна терапія для психічного здоров’я.

Тому, в ПЦУ просять вірян відходити від надуманих старих забобонів та слідувати Священному Писанню.