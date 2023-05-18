Джерело: ПЦУ у Facebook.
“Церква — це не інституція заборон, і віра — це не обмеження, а свобода! Загалом, важливо розуміти, що вшанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає вихідних” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заняття рукоділлям в церковні свята не є гріхом, якщо людина правильно розставить пріоритети. У ПЦУ порадили, спочатку помолитися та вшанувати свято, а вже потім зайнятися вишиванням.
Духівники наголосили, що рукоділля — це гарний порятунок від неробства та ліні. Крім того, це гарна терапія для психічного здоров’я.
Тому, в ПЦУ просять вірян відходити від надуманих старих забобонів та слідувати Священному Писанню.
- Сьогодні, 18 травня, відзначається День вишиванки. Свято є символом підтримки української культури, національної самосвідомості та єдності, а також сприянням збереженню та популяризації традиційної української вишивки.
- 18 травня відзначають Міжнародний день музеїв, Міжнародний день вакцини проти ВІЛ та День вишиванки. В Україні сьогодні – День боротьби за права кримськотатарського народу та День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Християни сьогодні вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської