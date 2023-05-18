День вишиванки: історія та символізм свята

Сьогодні, 18 травня, відзначається День вишиванки. Свято є символом підтримки української культури, національної самосвідомості та єдності, а також сприянням збереженню та популяризації традиційної української вишивки.

Джерело: #Букви.

Святкування щороку відбувається в Україні та серед української діаспори у другий четвер травня. Цей день присвячений традиційному українському одягу, що відрізняється яскравими кольорами та різноманіттям вишитого орнаменту.

У нас свято започаткували у 2006 році, завдяки ініціативі Лесі Воронюк, студентки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона запропонувала одногрупникам обрати день і прийти на заняття в національному вбранні. Ця ідея знайшла підтримку серед студентів і викладачів університету, а з плином час традиція розповсюдилася по всій території України.

Процес розвитку вишивання тривав протягом багатьох століть, однак точно встановити початок його виникнення важко. Наприклад, найдавнішими зразками називають вишиті сорочки, які були знайдені поблизу села Мізін у Чернігівській області.

Предки українців навчалися створювати унікальні відтінки ниток, розробляли нові орнаменти та техніки вишивки. Майже кожна жінка створювала візерунки. Під час процесу вишивання дівчата молилися та вірили, що це надасть вишиванці особливий захист. Активно вишивалися й сорочки для весільних обрядів, а також святкові та повсякденні вишиванки для чоловіків.

Якщо вишиванка буде прикрашена геометричними візерунками, це символізуватиме стихії природи та плідність землі. Такі візерунки характерні для Гуцульщини, де гори й ріки зображають у вишивці. Рослинні орнаменти й квіти є характерними для Чернігівського регіону й символізують материнську любов та сімейне щастя.

Варто зазначити, що в українських вишиванках часто зустрічаються зображення тварин та птахів. Згідно з віруваннями майстрів та майстринь, вони несуть в собі символіку вірності, достатку та довголіття.

Особлива увага приділялася також вибору кольорів ниток та полотна. Білий колір символізує невинність і чистоту. Червоний колір виражає життєву силу та енергію. Зелений колір пов’язується з природою та спокоєм. Чорний колір відображає печаль та тугу.

Вишиванка є популярної не лише серед українців, але серед іноземних політиків, акторів та навіть монархи європейських держав. Більшість світлин були зроблені минулими роками.