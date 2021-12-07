Про це повідомляє видання Foreign Policy.
Олексій Резніков звернувся до США із проханням надати озброєння у найкоротші строки під час свого візиту до Вашингтону. Серед озброєння – військова техніка для Афганістану, яка мала потрапити туди до захоплення влади талібами, а також підтримка повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби.
Підполковник Антон Семельрот зауважив, що Пентагон продовжує тісну співпрацю з Україною для оцінки конкретних потреб Збройних Сил України.
Варто зауважити, що попри тісний контакт між державами, остаточне рішення щодо надання додаткових видів озброєння досі не прийняте.
- Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що у разі вторгнення в Україну Росія не зможе здобути перемогу.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не збираються застосувати безпосередню військову силу у разі нападу Росії на Україну.