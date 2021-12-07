Вашингтон ще не дав остаточної відповіді щодо прохання України надати військову допомогу, зокрема озброєння, яке до цього ще жодного разу не постачалось.

Про це повідомляє видання Foreign Policy.

Олексій Резніков звернувся до США із проханням надати озброєння у найкоротші строки під час свого візиту до Вашингтону. Серед озброєння – військова техніка для Афганістану, яка мала потрапити туди до захоплення влади талібами, а також підтримка повітряної, морської оборони та радіоелектронної боротьби.

Підполковник Антон Семельрот зауважив, що Пентагон продовжує тісну співпрацю з Україною для оцінки конкретних потреб Збройних Сил України.

Варто зауважити, що попри тісний контакт між державами, остаточне рішення щодо надання додаткових видів озброєння досі не прийняте.