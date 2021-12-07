Сполучені Штати Америки не збираються застосувати безпосередню війьскову силу у разі нападу Росії на Україну.

Про це французькому інформаційному агентству Agence France-Presse повідомило джерело в адіміністрації президента США.

Чиновник розповів, що Білому Дому наразі не відомо, чи президент Росії Володимир Путін прийняв рішення щодо військового вторгнення в Україну. Однак додав, що якщо це й станеться США не застосують пряму військову силу.

Проте президент США Джо Байден під час відеоконференції з Путіним дасть останньому зрозуміти, що військова ескалація призведе до “реальних, значущих та довгострокових втрат” для Росії.

США та їх європейські партнери, за його словами, готові запровадити безпрецедентні санкції, які завдадуть серйозної економічної шкоди російській економіці.

До того ж Байден попередить Путіна, що в разі перетину українського кордону російськими військами США негайно розмістять додаткові військові сили у Східній Європі.

Водночас повідомляється, що у Пентагоні сприймають нарощування російських військ на кордоні з Україною як серйозну небезпеку.