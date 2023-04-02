Ультраоброблена їжа може викликати ожиріння, хвороби серця та інші захворювання. Подібна їжа, котра зазвичай надзвичайно приємна на смак, може викликати сильну тягу до неї.

Про це повідомило The Washington Post.

Серед ультраобробленої їжі є продукти, які зазвичай не вважають шкідливими, як сухі сніданки, кекси, батончики, солодкі йогурти, безалкогольні та енергетичні напої. Нерідко ці продукти становлять все більшу частку світового раціону, а щороку компанії випускають тисячі нових ультраоброблених продуктів з різноманітністю смаків та інгредієнтів.

У нещодавньому дослідженні взяли участь понад 22 тисячі людей. Згідно з результатами люди, які їли багато ультраоброблених продуктів, мають на 19% більшу ймовірність передчасної смерті та на 32% більший ризик смерті від серцевих захворювань порівняно з людьми, які їдять мало ультраоброблених продуктів.

Продукти можуть бути необробленими або піддаватися мінімальній обробці, наприклад, як фрукті чи овочі, охолоджене або заморожене м’ясо, молочні продукти та яйця. Серед помірної обробки може бути хліб і сири, солоне арахісове масло, соус для пасти, пакети попкорну та консервовані фрукти, риба та овочі.

Ультраоброблені продукти містять безліч добавок: сіль, цукор й олію в поєднанні зі штучними ароматизаторами, барвниками, підсолоджувачами, стабілізаторами та консервантами. Зазвичай вони піддаються багатьом методам обробки, що перетворює їхній смак, текстуру та зовнішній вигляд на щось, чого немає в природі. Наприклад, глазуровані пластівці, пончики, хот-доги, сирні крекери, заморожена їжа, як-от нагетси.

Вчені Національного інституту здоров’я спробували по-різному годувати дві групи людей протягом двох тижнів: в одному випадку їжа була з ультраоброблених продуктів і в другому стравами, які в основному були створені “з нуля”. Кожній людині дозволяли їсти стількі, поки вона не насититься.

У результаті люди споживали приблизно на 500 калорій більше на день, коли їх годували продуктами ультраобробленої обробки. Ця група людей швидко набирала вагу та жир. При “домашній дієті” сталося зворотне: люди схудли, у них знизився рівень холестерину та підвищився рівень гормону, що пригнічує апетит, який називається PYY. Також вони відчули падіння рівня греліну, відомого як гормон голоду.

Вчені зазначили, що незрозуміло, чому необроблені та ультраоброблені продукти мали такий різний ефект.

Деякі експерти стверджують, що ультраоброблені продукти “зачіпають наш мозок і перевантажують нашу біологію”. Це пов’язано з тим, що вони містять неприродні комбінації жирів і вуглеводів разом з натрієм та іншими підсилювачами смаку. Також нерідко подібні продукти містять мало або взагалі не містять клітковини, їх легко пережовувати та швидко перетравлювати, попри високу калорійність.

Серед порад, як виключити або зменшити у своєму раціоні продукти, які пройшли ультраобробку, — купувати менше готових, упакованих продуктів, а споживати більше цільних і мінімально оброблених продуктів. Наприклад, замість солодких фруктових йогуртів купувати звичайний йогурт і самостійно в нього додавати ягоди, мед або щось інше на ваш смак. Замість курячих нагетсів можна приготувати їх вдома з філе, те саме стосується іншої “заморозки”. Замість солодких газованих напоїв і спортивних напоїв можна пити несолодкий чай, просту воду або воду зі смаком справжніх фруктів.

Багато продуктів, що пройшли ультраобробку, виготовляються на промислових машинах. На виробництві піддають зерно, кукурудзу та інші сировинні інгредієнти надзвичайно високому тиску та температурам, що може знищити поживні мікроелементи та створити нові сполуки, які можуть бути шкідливими, включно з канцерогенами.