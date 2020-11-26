Сьогодні, 26 листопада, в США американські родини збираються у сімейному колі, аби відсвяткувати традиційний День подяки. З цим святом пов’язано багато традицій, які шанують усі американці.

#Букви зібрали цікаві факти про День подяки.

Раніше в Міністерстві сільського господарства США прогнозували, що в 2020 році в США будуть вирощені 222 мільйони індичок.

Президент США традиційно влаштовує прийом для індички в Білому домі за кілька днів до Дня подяки. Президент Гаррі С. Трумен поклав початок цій традиції вибачення індички, а президент Джордж Буш був першим, хто пробачив птицю і не став її їсти.

Деякі факти:

Осінь 1621 року – в Плімуті відсвяткували перший День подяки. Хороший урожай спонукав губернатора Массачусетса Вільяма Бредфорда провести фестиваль в знак подяки. На святі були присутні близько 90 корінних американців.

1789 – Президент Джордж Вашингтон видає указ, в якій 26 листопада оголошується Днем національної подяки.

3 жовтня 1863 – Президент Авраам Лінкольн оголошує останній четвер листопада національним днем ​​подяки.

1939 – Президент Франклін Д. Рузвельт переносить День подяки на тиждень раніше, щоб збільшити сезон різдвяних покупок.

1941 – Конгрес ухвалив, що четвертий четвер листопада відзначатиметься як День подяки і федеральне офіційне свято.

Перші Дні подяки святкували з олениною, гусаком, устрицями, картопляним пюре.

Щорічно на День подяки американці з’їдають більше 46 млн тушок.

На честь Дня подяки в 2005 році спекли гарбузовий пиріг, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса — він важив 916 кг.

Втручання Рузвельта

День подяки раніше відзначався в останній четвер листопада відповідно до указу Авраама Лінкольна в 1863 році. Але в листопаді 1939 року виявилося п’ять четвергів. А оскільки американці традиційно думали про Різдво тільки після Дня подяки, бізнесмени турбувалися про втрату дорогоцінних днів покупок. Тому президент Рузвельт проголосив, що відзначати День подяки слід на тиждень раніше, ніж зазвичай.

Зсув дати викликало хаос по всій країні, особливо в зв’язку з конференціями коледжів по футболу, які вже запланували гри на 30 листопада, чекаючи величезні натовпи глядачів.

Деякі губернатори-республіканці відмовилися слідувати розпорядженням Рузвельта, а це означало, що цілі штати відзначали день по-різному.

А магнат Альф Лендон заявив, що імпульсивність Рузвельта викликала масову плутанину і звинуватив президента в тому, що він “скинув все це на непідготовлену країну зі всемогутністю Гітлера”.

Щоб покласти край подібним плутанина, Конгрес США в 1941 році прийняв закон, згідно з яким День подяки відзначається в четвертий четвер місяця.