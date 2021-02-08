В Україні за вісім днів лютого ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" підстрибнула на 17,6% у порівнянні із середньою ціною за січень і склала 1719,7 грн за МВт-год.

Про це свідчать дані на сайті “Оператора Ринку“, пишуть “Наші гроші”.

Повідомляється, що зростання ціни відбулося на фоні дефіцитів вугілля на складах ТЕС та аварійних зупинок енергоблоків ТЕС.

Так, минулого тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що первіряє теплові електростанції на предмет забезпечення паливом. Крім того, за даними енергорегулятора, щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, що може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачам.

У виданні нагадали, що близько 70% потужності теплової генерації контролює компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня відбулася ціла серія аварійних зупинок блоків ТЕС: 2 лютого – аварійна зупинка блоків на Запорізькій ТЕС та Курахівській ТЕС (обидві належать ДТЕК), після чого була отримана аварійна допомога із Білорусі. Ввечері 3 лютого внаслідок аварії була повністю зупинена Запорізька ТЕС (ДТЕК), а через два дні там же аварійно був зупинений блок №1 Запорізької ТЕС.