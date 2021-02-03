В Енергодарі Запорізької області сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС, в зв'язку з чим в місті зникло електро- і водопостачання.

Про це повідомив у своєму Facebook депутат міської ради Енергодару Анатолій Анохін.

“За всіма ознаками — серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули — аварійний скид пари на ТЕС”, — пояснив депутат.

Він зазначив, що в місті пропала електрика і водопостачання. Також перевантажений мобільний зв’язок.

За словами депутата, більш докладної інформації про надзвичайну подію поки немає.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що без електропостачання місто залишилося приблизно о пів на восьму вечора.

“Весь Енергодар, а також сусідні населені пункти, зокрема і місто Дніпрорудний, залишилися без електропостачання. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на ЗаТЕС ДТЕК. Всі блоки теплової станції раптово сіли на “нуль”. Що саме стало причиною аварії, наразі ЗаТЕС офіційноі інформації все ще не надала. І через півгодини електропостачання в місті почало частково відновлюватися”, – написав він.

Орлов додав, що Запорізька АЕС працює у штатному режимі.

У соцмережах публікують відео, на якому видно пожежу в районі ТЕС.

Компанія “Центренерго”, яку контролює менеджмент Ігоря Коломойського, звинуватила ДТЕК Ріната Ахметова у зриві поставок вугілля, а також у підвищенні цін на паливо в період похолодання.

Про те, чому Ахметов вирішив підняти ціну саме зараз і чому до цього призвели схеми Коломойського, читайте в матеріалі #Букв.

Наразі “Центренерго” і “Укренерго” повідомили про те, що мусять перевести ТЕС і ТЕЦ на газ. Хто на цьому заробить – легко здогадатись. Це ті самі компанії групи Бойка-Фірташа, яким Кабмін наказав знизити ціни на газ для населення.

19 січня компанія “Укренерго” заявила про критичну ситуацію з вугіллям. Запаси всіх видів вугілля впали до 487,5 тис тонн, що в 5 разів менше порівняно з листопадом попереднього року.

Станом на 14 січня на складах ТЕС та ТЕЦ запаси вугілля дорівнювали 688 тис. тонн при мінімально необхідних 900 тисячах тонн. Тоді як минулого року їх було 2,6 млн.