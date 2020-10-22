Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Раніше Чечоткін заявив, що цього року новинка від Apple з’явиться в Україні лише на тиждень пізніше, ніж у Сполучених Штатах і буде продаватися за тією ж ціною, що й там.

“Про 12 айфон. Ви вже знаєте, що Rozetka зіграла вирішальну роль в тому, що Apple підвищила рейтинг України і з 30 жовтня ви зможете купити на Rozetka нові, що важливо “білі” iPhone – всього на тиждень пізніше, ніж в США і великих країнах Європи. Я написав про це і тут же отримав сотню питань про ціну, “аналогічну американській”. І я повинен сказати, що помилився, вказавши про схожість цін зі Штатами, а не з Європою”, – написав Чечоткін.

Сьогодні представник Apple повідомив розрахунок цін для України.

“На них впливають українські податки, сертифікація і т.д. – все, що вимагають українські правила і податковий кодекс (яким би обтяжливим це не було для бізнесу та покупця). Все це відбивається на вартості “білого” телефону і при найбільшому нашому бажанні ми не можемо її змінити. У підсумку, в Україні iPhone коштують дешевше ніж в Угорщині, також, як в Італії, трохи дорожче за Німеччину, але зовсім не так, як ми б хотіли. Мені шкода, що я допустив цю помилку в пості й можливо зараз багато засмутяться. Свої помилки потрібно вміти визнавати, тому ми вирішили подарувати всім, хто купить на Rozetka iPhone 12 до 3 листопада 2020 року включно, рік безкоштовного доставлення (Rozetka Premium).

Передзамовлення стартує сьогодні вночі, 23/10 в 00:00.

Ціни будуть опубліковані так само.