Росія Володимира Путіна стала першовідкривачем у сфері авторитарних технологій. У порівнянні з іншими країнами, де також для боротьби з COVID-19 використовуються технології, в Росії епідемія маже стати приводом для активізації стеження і обмеження прав.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ми хочемо, щоб було ще більше камер, щоб не було жодного темного кутка або провулка”, – заявив під час брифінгу начальник московської поліції Олег Баранов.

Він пояснив, що в даний час служба працює над встановленням додаткових 9 тияч камер з технологією розпізнавання облич.

Відзначається, що такі камери зараз використовують в Росії для спостереження, як росіяни дотримуються обмежувальних заходів карантину.

Впроваджена раніше, в цьому році, система спостереження спочатку спершу викликала незвичайну суспільну реакцію: правозахисники зверталися до суду зі скаргами на несанкціоноване стеження. Епідемія коронавіруса, однак, дала несподіваний поштовх подальшій розробці системи.

Відомо, що на минулому тижні московська поліція оштрафувала 200 осіб, які порушили карантин і режим самоізоляції. Для встановлення осіб використовувалися ці камери. Їх зараз в Москві 170 тисяч одиниць.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, деякі люди з числа тих, хто отримав штрафи, перебували на вулиці менш ніж півгодини, перш ніж були ідентифіковані камерами.

Як пише CNN, “пандемія COVID-19 тепер дає російській владі можливість випробувати нові потужності й технології, і прихильники захисту приватного життя та свободи слова в країні стурбовані тим, що уряд використовує зараз всі можливості для запровадження стеження”.

Раніше # Букви повідомляли, що коронавірус сприяв розвитку подібних технологій. Однак, використання їх в Росії викликає побоювання через те, що влада може цим зловживати.

Для відстеження пересування громадян задіяв технології й Ізраїль. Проте, ізраїльський підхід полягає в тому, щоб відстежується місце розташування можливого носія інфекції. Для цього аналізуються дані геолокації користувачів мобільного зв’язку, а спеціальний додаток показує геолокацію потенційного носія коронавируса, щоб визначити його можливі контакти.

У Польщі дотримання карантину будуть перевіряти за допомогою програми для мобільного телефону. У користувача буде 20 хвилин на те, щоб відправити селфі з геомітками. В іншому випадку в будинок навідається поліція.

В Україну з Китаю привезли 1,8 млн масок та 300 тис. респіраторів.