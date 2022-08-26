Coca-Cola HBC продаватиме у РФ напій під брендом "Добрий кола". Підрозділ компанії перейменовано на Multon Partners (ТОВ "Мултон партнерс"). Втім, йому доведеться конкурувати з російськими виробниками, які на тлі відходу світового гіганта почали розлив власних "кольних напоїв".

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція “Интерфакс”.

“Ми отримали повідомлення від Coca-Cola про те, що напій тепер буде “Добрий кола” називатись, той, який раніше був Coca-Cola. Ми спробуємо його продавати”, — повідомив на пресконференції у п’ятницю засновник мережі швидкого харчування “Теремок” Михайло Гончаров.

Він припустив, що “продаж цієї коли” будуватиметься на популярності соку “Добрий”, який випускає компанія “Мултон”, що належить Coca-Cola. “Соковий бренд” тепер використовується і в назві російського підрозділу компанії.

Як повідомляється у зверненні генерального директора Coca-Cola HBC Зорана Богдановича до співробітників компанії, опублікованому на початку серпня, компанія вносить суттєві зміни до російських операцій у відповідь на геополітичну кризу: “У тісній співпраці з Coca-Cola Company ми припинили все виробництво та продаж брендів компанії в Росії. Немає жодних планів щодо повторного впровадження брендів або продуктів Coca-Cola Company в якомусь форматі”, — написав він.

Підрозділ у Росії тепер буде набагато меншим. Multon Partners основну увагу приділить виробництву та продажу місцевих брендів – “Добрий”, “Багатий” та “Моя сім’я”, а сировина закуповуватиметься на внутрішньому ринку. Воно керуватиметься локально, уточнюється у зверненні.