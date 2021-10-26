Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про введення нових правил щодо вакцинації для більшості іноземних авіапасажирів і зняття обмежень на поїздки для 33 країн із 8 листопада.

Про це повідомили в Білому Домі.

У вересні стало відомо, що Сполучені Штати Америки з листопада планують відкрити кордони для авіапасажирів низки країн.

26 жовтння стало відомо, що обмеження зняли з 33 країн: 26 європейських країн Шенгенської зони, а також Бразилії, Великобританії, Китаю, Індії, Ірану, Ірландії та Південної Африки.

“В інтересах Сполучених Штатів відійти від обмежень для окремих країн, які раніше застосовувалися під час пандемії Covid-19, і прийняти політику авіаперевезень, яка ґрунтується на вакцинації, щоб сприяти безпечному відновленню міжнародних авіаперевезень”, – йдеться у прокламації Байдена.

Мандрівники, які не є туристами з приблизно 50 країн із загальнонаціональним рівнем вакцинації менш як 10%, також матимуть право на звільнення від правил.

Іншим все ж необхідно буде пройти вакцинацію, якщо вони хочуть залишитися в Сполучених Штатах більше ніж на два місяці

Адміністрація Байдена також детально виклала вимоги, які повинні виконувати авіакомпанії для підтвердження того, що іноземні мандрівники пройшли вакцинацію перед посадкою на рейси в США.

Зокрема, авіакомпанії повинні підтвердити, що підтвердження вакцинації надійшло з “офіційного джерела” і було отримано щонайменше за два тижні до цього. Зазначається, що будь-які вакцини, схвалені регуляторними органами охорони здоров’я США, будуть прийняті.

Невакциновані іноземці та американці, повинні будуть показати негативний результат тесту на COVID-19 протягом одного дня після відправлення.

Діти віком до 18 років будуть звільнені від вимоги вакцинації, але все одно повинні надати негативний тест, зроблений протягом трьох днів після подорожі.

Нові обмеження набудуть чинності 8 листопада.