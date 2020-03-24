Про це поінформували в прес-службі партії “Європейська Солідарність”.

Зокрема, були передані аспіратори, монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцові помпи, ларингоскопи та інше обладнання.

Відзначається, що воно “було придбане на запит медиків і необхідне при лікуванні пацієнтів з ускладненнями коронавірсної хвороби”.

Львівський обласний госпіталь є установою першої лінії. У разі, якщо спеціалізована інфекційна лікарня Львова не справлятиметься зі сплеском захворюваності, пацієнтів будуть розміщувати саме там.

Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи – це основний медзаклад області, в якому надається спеціалізована медична допомога інвалідам і ветеранам воєн. З 2014 року госпіталь став центром медичної, психологічної та фізичної реабілітації учасників АТО.

Як уточнили в прес-службі “Євросолідарності”, сьогодні партію обладнання від Фонду Порошенка отримає також Міська клінічна лікарня № 21 у Дніпрі. У найближчі дні кілька партій обладнання будуть передані до медичних установ в інших областях України.