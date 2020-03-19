Інженери публікують в Мережі інструкції з виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів, дефіцитних під час пандемії COVID-19.

Один з таких проектів опубліковано на порталі Github.

jcl5m1, користувач порталу, підготував та оприлюднив докладну інструкцію по створенню своїми апарату ШВЛ, використовуваного для примусової подачі газової суміші в легені пацієнтів, які не можуть дихати самостійно.

Збирати ШВЛ інженер пропонує з бюджетного апарату для CPAP (режим штучної вентиляції легенів постійним позитивним тиском), який використовується для лікування хропіння, апное та дихальної недостатності. Ось як він виглядає:

В інструкції автор детально описав, яким чином необхідно перебудувати CPAP, використовуючи додаткові деталі (двигун постійного струму, насоси, джерело живлення, пристрої Arduino Nano 33 BLE та інші).

У результаті має вийти такий пристрій BiPAP:

Автор проєкту запевняє, що отриманий в підсумку пристрій може бути використано у пацієнтів з гострим респіраторним приступом в умовах браку сертифікованих апаратів ШВЛ через пандемію COVID-19. Водночас автор наполегливо не рекомендує використовувати пристрій без лікаря.

“За можливості звертайтеся за професійною медичною допомогою при належному налаштуванні обладнання спеціально навченими особами. Не використовуйте випадкову інформацію, яку ви знайшли в Інтернеті. Я не лікар, просто випадкова людина в інтернеті. Існують значні ризики, пов’язані з використанням BiPAP високого тиску в якості апарату штучного дихання без медичного спостереження“, — підкреслив він.