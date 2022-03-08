Вчені виявили, що навіть легкий перебіг COVID-19 може спричинити прискорення старіння. Подібні зміни відбуваються через велику втрату сірої речовини та аномалії у мозковій тканині.

Про це повідомляє американське видання CNN.

Особливо зміни викрили в області мозку, що відповідає за нюх. Вчені були здивовані, що навіть легка інфекція може спричинити чіткі відмінності.

Доцентка нейробіології Оксфордського університету та провідна авторка Гвенаель Дуо разом із колегами оцінили зображення головного мозку 401 людини, 15 із яких шпиталізували. У дослідженні спостерігали за тими, хто захворів на початку пандемії у 2020 році до квітня 2021. Вони вивчали знімки до та в середньому через 4,5 місяці після зараження.

Всього учасниками дослідження стали 785 учасників у віці від 51 до 81 року. Усі вони були частиною Британського біобанку, постійної державної бази даних про стан здоров’я. Провідний автор зазначив, що щороку втрачати 0,2% до 0,3% сірої речовини нормально. Проте інфіковані коронавірусом, втратили додатково від 0.2% до 2%.

Вчені перевірили учасників на їх виконавчі та когнітивні функції за допомогою тесту Trail Making Test. Його використовують, аби виявляти когнітивні порушення, пов’язані з деменцією тощо. Ті, хто мав найбільшу втрату мозкової тканини склали тест найгірше.

“Оскільки аномальні зміни, які ми спостерігаємо в мозку інфікованих учасників, можуть бути частково пов’язані з їхньою втратою нюху, цілком можливо, що його відновлення може призвести до того, що ці аномалії мозку з часом стануть менш помітними. Так само цілком імовірно, що шкідливі наслідки вірусу (чи то прямий, чи непрямий через запальні чи імунні реакції) зменшуються з часом після зараження”, — сказала вона.

Наступний етап передбачає повторне сканування та тестування учасників через один чи два роки. Поки незрозуміло який саме є зв’язок між інфекцією та роботою мозку. Автори зазначили, що наслідки інфекції SARS-CoV-2 можуть згодом сприяти хворобі Альцгеймера або іншим формам деменції. Однак поки результатів дослідження недостатньо для того, аби таке стверджувати.

“Це дослідження майже напевно показує вплив з точки зору нейронних змін”, – сказав він. “Але я не думаю, що це допомагає нам зрозуміти механізми, що лежать в основі когнітивних змін після зараження Covid”, — доктор Алан Карсон, професор нейропсихіатрії в Центрі клінічних досліджень мозку Единбурзького університету.