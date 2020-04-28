Про це написав у своїй статті головний редактор MIT Technology Девід Ротман.

#Буквы публікують основні акценти матеріала.

Чому у нас немає вакцин і ліків, або навіть масок і вентиляторів? У нас могло б все це бути, але ми вирішили не робити цього. Зокрема, ми вважали за краще не мати механізмів, та служб, щоб виробляти всі ці речі. Ми вирішили не “будувати”.

Наша нездатність виробляти ліки й речі, яких ми відчайдушно потребуємо, такі, як засоби індивідуального захисту і предмети першої необхідності, є смертельним прикладом.

Кремнієва долина і великі технології в цілому відстали в реагуванні на кризу.

Звичайно, вони дали нам Zoom, щоб зберегти зв’язок один з одним, вони створили Netflix, щоб тримати нас при здоровому глузді, Amazon сьогодні рятує тих, хто уникає походів в магазини; iPad має величезний попит, Instacart допомагає нагодувати багатьох людей на самоізоляції.

Але пандемія виявила і безсилля найбагатших компаній у світі (і, як нам сказали, саме інноваційне місце на землі) і їх слабкість перед лицем кризи суспільної охорони здоров’я.

Ті, хто сподівається, що США перетворять свою панівну технологічну індустрію в динамічну систему інновацій проти пандемії, будуть розчаровані. Ця пандемія прояснила висхідну проблему: США більше не здатні висувати нові ідеї й технології, що відповідають нашим основним потребам.

Ми відмінно розробляємо блискучі, в основному програмно-орієнтовані пристрої, які роблять наше життя більш зручним. Але ми зовсім не досягли успіху в тому, щоб переосмислити систему охорони здоров’я, освіти, зробити виробництво і розподіл харчових продуктів більш ефективним, і в цілому позбутися від наших технічних ноу-хау в найбільших секторах економіки.

Економісти вважають за краще оцінювати технологічні інновації як зростання продуктивності, як вплив нових речей і нових ідей на розширення економіки й на підвищення добробуту. Але, за останні два десятиліття ці цифри для США були похмурими. Попри бурхливий розвиток Кремнієвої долини та високотехнологічних галузей, зростання продуктивності сповільнилося.

Так що, будуймо! Але давайте, зробимо висновки про нашу обмежену здатність до інновацій в областях, які дійсно мають значення, таких як охорона здоров’я та зміна клімату. Пандемія може стати тривожним дзвінком, який необхідно країні для розв’язання цих проблем.