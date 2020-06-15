За минулу добу COVID-19 виявили у 656 осіб, з них 56 - це діти, а також 43 - медпрацівники.

Про це на брифингеу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За добу госпіталізовано 129 осіб, зафіксовано 12 летальних випадків, при цьому видужав 171 пацієнт.

За весь час епідемії захворіло 31 810 осіб, з них 2350 дітей і 5537 медпрацівників. Всього видужало 14 253 особи. Летальних випадків – 901.

Упродовж минулої доби було проведено 10 306 тестувань методом ПЛР і ІФА.

Нових випадків зараження коронавірусом найбільше виявлено у Львівській області – 136, в Закарпатській області – 48, а також в місті Києві – 53.