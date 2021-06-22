Штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.

Про це повідомили представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) під час брифінгу.

ВООЗ назвала Delta-варіант коронавірусу найшвидше поширюваним і потенційно небезпечним штамом, який може призвести до смерті вразливих категорій людей по всьому світу.

Зазначається, що він небезпечніший ніж Alfa-варіант, виявлений у Великій Британії, й володіє смертоноснішим потенціалом, оскільки швидше передається від людини до людини.

“Ми знаємо, що в одному дослідженні нещодавно з’явилося припущення про підвищений ризик ушпиталення, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні і вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки і серйозність цього варіанту”, – сказала експертка ВООЗ Марія ван Керкхове.

За її словами, наявні COVID-вакцини ефективні й можуть захистити від нового варіанта коронавірусу, але при цьому не всі вони однаково добре можуть впоратися з цим.

Своєю чергою, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Майк Раян закликав світових лідерів і представників охорони здоров’я захистити людей від смертельної небезпеки через пожертви та поширення вакцин проти COVID-19.

“Цей конкретний штам швидше поширюється, він більше пристосований і вражатиме вразливі групи населення – навіть сильніше, ніж попередні варіанти. Тож люди, які ще не вакцинувалися, піддаватимуться найбільшому ризику”, – заявив представник ВООЗ.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.