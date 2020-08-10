Про це пише “Радыё Свабода“.

Голова ЦВК Лідія Єрмошина зазначила, що, за попередніми офіційними даними, Олександр Лукашенко отримав 80,23 % голосів, а Світлана Тихановська – 9,9 %.

Крім того, Андрій Дмитрієв набрав 1,04 %, Анна Канопацька – 1,68 %, а Сергій Черачан – 1,13 %. Проти всіх проголосували 6,02 % виборців.

Явка на вибори склала 84,23 %.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.