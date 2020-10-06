ЦВК Киргизстану скасувала результати парламентських виборів, через які почалися протести

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.

Про це повідомляє місцеве видання KG24, посилаючись на інформацію члена Центрвиборчкому Гульнари Джурабаєвої.

Вона зазначила, що також обговорювалося питання про саморозпуск.

“Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень”, – сказала Джурабаєва.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестуючі звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.