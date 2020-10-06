Covid-19 Україна

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ЦВК Киргизстану скасувала результати парламентських виборів, через які почалися протести

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.

Вівторок, 6 жовтня 2020, 12:40

Про це повідомляє місцеве видання KG24, посилаючись на інформацію члена Центрвиборчкому Гульнари Джурабаєвої.

Вона зазначила, що також обговорювалося питання про саморозпуск.

“Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень”, – сказала Джурабаєва.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестуючі звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

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Теги: вибори, Киргизстан, протести, ЦВК

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