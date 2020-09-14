Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Проект закону комісія схвалила на засіданні в понеділок, 14 вересня.
Центрвиборчком також просить президента та ВР про забезпечення невідкладного розгляду та прийняття відповідного закону.
“Виникають складнощі через низку недосконалостей у деяких положеннях Виборчого кодексу. Все це значною мірою ускладнює організацію підготовки та проведення виборчого процесу. Саме на врегулювання вказаних проблем спрямований підготовлений комісією проект закону”, – вказано у повідомленні.
У ЦВК просять врахувати у Виборчому кодексі зміни до адміністративно-територіального устрою, що відбувалися паралельно з реформою виборчого законодавства.
Потребують редакційного доопрацювання і положення Кодексу щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті, а також депутатів міської, селищної, сільської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) та визначення підстав недійсності виборчих бюлетенів.
- Нагадаємо, 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.