Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
В чат-боті можна практично в повному обсязі отримати інформацію про місцеві вибори. Він доступний в Telegram і Facebook, інформацію там розділено по блоках для виборців, членів комісій, кандидатів і партій.
Виборці зможуть знайти, де розташована дільниця, на якій вони мають голосувати, подивитися, який вигляд має виборчий бюлетень, і що буде, якщо його порвати або з’їсти. Виборці з інвалідністю можуть перевірити доступність приміщень для голосування.
Також в боті є рекомендації щодо безпечного голосування в умовах пандемії коронавірусу. Користувачі можуть підписатися на календар виборів і скористатися пошуком.
“Чат-бот Комісії стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян. Він знадобиться як виборцям, так і іншим учасникам виборчого процесу. Особливої актуальності впровадження цієї комунікаційної системи набуває і в контексті зміни виборчого законодавства, що, своєю чергою, вимагає серйозної просвітницької роботи в суспільстві”, — прокоментував член ЦВК Андрій Гевко.
Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Цьогоріч вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.
5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.
- 51 % українців вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, не будуть чесними. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року.
- Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчим часом, 5-відсотковий бар’єр подолали б чотири партії. При цьому рейтинг провладної політсили “Слуга народу” впав до 23,3%.