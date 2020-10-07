Центральна виборча комісія запустила чат-бот з інформацією про місцеві вибори в Україні 25 жовтня цього року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

В чат-боті можна практично в повному обсязі отримати інформацію про місцеві вибори. Він доступний в Telegram і Facebook, інформацію там розділено по блоках для виборців, членів комісій, кандидатів і партій.

Виборці зможуть знайти, де розташована дільниця, на якій вони мають голосувати, подивитися, який вигляд має виборчий бюлетень, і що буде, якщо його порвати або з’їсти. Виборці з інвалідністю можуть перевірити доступність приміщень для голосування.

Також в боті є рекомендації щодо безпечного голосування в умовах пандемії коронавірусу. Користувачі можуть підписатися на календар виборів і скористатися пошуком.

“Чат-бот Комісії стане ще одним важливим інструментом для підвищення правової культури громадян. Він знадобиться як виборцям, так і іншим учасникам виборчого процесу. Особливої актуальності впровадження цієї комунікаційної системи набуває і в контексті зміни виборчого законодавства, що, своєю чергою, вимагає серйозної просвітницької роботи в суспільстві”, — прокоментував член ЦВК Андрій Гевко.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. Цьогоріч вони пройдуть в умовах пандемії коронавірусу.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.