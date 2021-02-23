Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
“Сьогодні, 23 лютого, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року”, – ідеться в повідомленні.
ЦВК, зокрема, зареєструвала кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Іштвана Добшу від “КМКС” Партії угорців України, Людмилу Дорошенко від політичної партії “Майбутнє країни”, а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.
В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) зареєстровано Василя Вірастюка від політичної партії “Слуга народу”, Юрія Голінея від політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад”, Йосипа Резеша від “КМКС” Партії угорців України.
Водночас у ЦВК нагадали, що раніше комісія вже зареєструвала девʼятьох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.
- Партія “Слуга народу” офіційно висунула спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду України. Вірастюк балотуватиметься по 87-му округу (Івано-Франківська область). По 50-му округу (Донецька область) “слуги” висувають на довиборах голову Покровської РДА Андрія Бондаренка.
- Український силач, кандидат у народні депутати від “Слуги народу” Василь Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.