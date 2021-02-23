Центральна виборча комісія зареєструвала 10 нових кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №50 (Донеччина) та № 87 (Івано-Франківщина).

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Сьогодні, 23 лютого, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року”, – ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Іштвана Добшу від “КМКС” Партії угорців України, Людмилу Дорошенко від політичної партії “Майбутнє країни”, а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) зареєстровано Василя Вірастюка від політичної партії “Слуга народу”, Юрія Голінея від політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад”, Йосипа Резеша від “КМКС” Партії угорців України.

Водночас у ЦВК нагадали, що раніше комісія вже зареєструвала девʼятьох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.