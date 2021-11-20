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20 листопада українець переміг панамця Луїса Консепсьйона технічним нокаутом.

Він вийшов на ринг уперше з лютого 2020 року.

Захищати чемпіонський титул у найлегшій вазі Далакян мав після того, як у серпні боксерська організація WBA зобов’язала його провести поєдинок для захисту пояса, інакше б він його втратив.

Стартові раунди бою проходили під контролем Далакяна. Він проводив активні комбінації та контратакував боковими ударами.

У п’ятому раунді Далакян двічі відправляв Консепсьйона у нокдаун. Але тому вдалося підвестися та протриматися до кінця раунду.

Далакян продовжив атакувати суперника у наступних раундах.

На початку дев’ятого раунду панамець втретє опинився у нокдауні, а вже через кілька секунд рефері зупинив бій, оголосивши про технічний нокаут.

Таким чином Далакян захистив титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі.