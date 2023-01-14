Уряд Данії підтримає Миколаїв у відновленні критичної інфраструктури та реалізації інших невідкладних інфраструктурних проєктів.

Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України з посиланням на слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це йшлося під час зустрічі делегацій України та Данії, очолюваних віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Деном Йоренсеном.

Серед ключових тем обговорення – децентралізація виробництва електроенергії, заснована на використанні енергоефективних та кліматично дружніх технологій, та реформи, спрямовані на відновлення української інфраструктури, зокрема житла.

Варто зазначити, що минулого року президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен домовились, що Данія візьме на себе особливу роль у відбудові міста Миколаєва.

В межах допомоги уряд Данії вже надав Миколаєву техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди та навантажувачі, а також будівельні матеріали для відбудови.

Крім цього, з липня 2022 року данські компанії Aarsleff, Grundfos та Данське державно-приватне партнерство передали Миколаївщині 16 насосів та інше обладнання, необхідне для відновлення критичної інфраструктури водопостачання у регіоні.

За даними Мінінфраструктури, зараз триває робота над створенням спільного Керівного комітету. Його функціями стануть вироблення стратегічних рекомендацій щодо партнерства, а також визначення напрямів та пріоритетів співпраці. До роботи комітету також планується залучити Міністерство відновлення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії Данія надала Україні 565 мільйонів євро військової допомоги та 192 млн євро цивільної допомоги, у тому числі гуманітарних внесків. Окрім цього, Данія входить до першої десятки країн-донорів із фінансової підтримки України в абсолютному вираженні.