У Херсоні та Миколаївській області визначили кроки з відновлення щойно звільнених від російських окупантів теренів. План визначили під час поїздки до південних регіонів віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Верещук, громадяни поступово повертаються до життя після окупації, тому вони потребують допомоги. Зокрема з боку української влади, так і з боку міжнародних організацій.

Віцепрем’єр-міністерка заявила, що спершу населені пункти мають розмінувати, як-то будівлі, громадські місця, дороги тощо. Надалі треба налагодити електро- та водопостачання. Після цього відновити роботу державних установ з державними реєстрами та відрегулювати надання людям гуманітарної та кеш-допомоги.

Ще громадян мають забезпечити теплом та обігрівом. Для них мають доставити генератори та паливо. Ще треба доставити найбільш вразливим родинам безплатну паливну деревину до настання зими.

Літнім та маломобільним групам допоможуть виїхати на зиму в більш безпечні місця. Верещук наголосила, що жителі Херсона та Миколаївської області, чиї оселі зруйнували окупанти, буде складно взимку через відсутність умов. Через це вони можуть виїхати до більшості регіонів України.