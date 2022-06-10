За даними ЗМІ, більшість країн-членів Європейського Союзу, зокрема Італія, не проти надання Україні статусу кандидата на вступ в Євросоюз. Однак декілька країн все ж не підтримують Київ у шляху до членства в ЄС. Серед противників - Данія і Нідерланди.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

За даними посадовців, які ознайомлені з деталями зустрічі послів країн-членів ЄС, Польща, Литва та Ірландія заявили, що очікують від інших країн Євросоюзу однозначного рішення та надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Естонія наголосила, що необхідно “дати надію” Україні.

Водночас у Німеччині зазначили, що результатом може стати умовний статус кандидата для України.

А от у Данії наголосили, що наразі Україна не відповідає критеріям стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини, захист меншин тощо.

“Києву потрібно буде фундаментально вдосконалити свою законодавчу та інституційну базу, щоб прогресувати у всіх цих сферах”, – йдеться у дипломатичній ноті Данії, з якою ознайомилось ЗМІ.

Загалом у Данії впевнені, що зараз Україна на “дуже ранній стадії” готовності взяти на себе зобов’язання, необхідні для членства в ЄС та створення функціонуючої ринкової економіки або становлення конкурентоспроможності на єдиному ринку.

Щодо позиції Нідерландів, то Bloomberg не мав змоги ознайомитись з дипломатичною нотою цієї держави, однак за даними джерел, Амстердам також сумнівається у доцільності надання Україні статусу кандидата в ЄС.