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Європарламент рекомендував ЄС надати Україні статус кандидата

8 червня Європарламент прийняв резолюцію, якою рекомендував Євросоюзу надати Україні статус кандидата. Також євродепутати закликали якнайшвидше озброїти Україну та висловили позицію щодо спеціального трибуналу ООН.

Середа, 8 червня 2022, 23:04
Підтримати

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

За резолюцію проголосували 438 євродепутатів, 65 – висловилися проти, ще 94 – утрималися.

Європарламент рекомендував Раді ЄС погодитися, що “Версальська декларація визнає європейські прагнення України та її заявку на членство у ЄС, а також надати їй статус кандидата до ЄС, як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України”. Раніше Європарламент лише закликав ЄС “працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата”.

У резолюції згадуються також “європейські прагнення Молдови та Грузії”. Країни услід за Україною подали свої заявки, утім, рекомендації надати їм статус кандидата резолюція не містить.

Окрім того, Європарламент рекомендував “без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною”. За цим інструментом Євросоюз уже виділив два мільярди євро на закупівлю озброєння для Києва.

Резолюція також закликала підтвердити, що “Україна, як і будь-яка інша країна, має суверенне право самостійно ухвалювати рішення щодо своїх політичних альянсів і економічної інтеграції, без втручання інших країн”. Євродепутати рекомендували підтримати й “розслідування воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні, включно з закликом до спеціального трибуналу ООН”.

На думку європарламентарів, ЄС слід запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають РФ обходити санкції.

Одними з найбільш спірних виявилися кілька пунктів резолюції, які стосуються РФ.

“Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією”, – йдеться у тексті резолюції.

Соціал-демократи хотіли уникнути згадки про поразку РФ, і їхня поправка говорила натомість про підривання здатності РФ “загрожувати територіальній цілісності сусідніх країн та підривати міжнародну безпеку в майбутньому”. Утім, цю поправку не підтримали.

Також зберігся початковий текст, у якому йдеться, що відсутність “адекватної” реакції на “російські агресії проти Грузії у 2008 році та проти України у 2014 році спонукала РФ продовжувати агресивні військові та політичні кампанії, включно з повномасштабним вторгненням в Україну”.

Натомість соціал-демократам вдалося замінити пункт проєкту, який говорив, що Володимир Путін за час свого президентства перетворив РФ на “тоталітарну державу-парію“. За те, щоб залишити цей текст, проголосували 229 євродепутатів. Але 330 їхніх колег замінили цей пункт на такий: “Агресивна війна РФ проти України та її атаки на європейський мирний порядок відбуваються на тлі жорстких репресій проти громадянського суспільства та політичної опозиції в РФ, спрямованих на забезпечення виживання все більш тоталітарного режиму”. Це вже вдруге після початку повномасштабної війни, коли намагання назвати РФ “державою-парією” не знайшло підтримки в Європарламенті.

Довідка. Термін  держава-парія” використовується для опису нації, яка не приймається або не визнається більшістю урядів у всьому світі. Ця відмінність має два міркування: недолік того, що є державою-парією та виправданням, наданим міжнародним співтовариством.
Недолік держави-парії полягає в тому, що нація виключається з міжнародних відносин, ставиться під економічні санкції, а іноді вдирається зовнішніми військовими силами.
Інші країни виправдовують ідентифікацію нації як держави-парії, стверджуючи, що нація порушує встановлені міжнародні норми як на національному, так і на міжнародному рівні. Країни-парії можуть мати політику, яка порушує права світу або велику групу націй, наміри розширити свою територію, утриматися від дипломатичних відносин з сусідніми країнами або стати загрозою для світу, якщо вона отримає ядерну зброю.
Попри відсутність конкретних критеріїв, деякі експерти запропонували набір з 4 категорій, які кваліфікують країну як державу-парію. Першою категорією є країни, які набувають, володіють або використовують зброю масового знищення з ігноруванням чинних міжнародних договорів. Другою категорією є держави або уряди, які підтримують акти тероризму або терористичні групи. Країни, які працюють за межами демократії, потрапляють до третьої категорії. Нарешті, до четвертої категорії належать країни з відомою або задокументованою історією порушень прав людини.

Теги: вступ України до ЄС, Європарламент, ЄС, Рада ЄС, резолюція, статус кандидата

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