Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“У цілому приблизно сім країн Євросоюзу — це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України”, – зазначила Стефанішина.
Віце-прем’єрка не назвала ці країни, аби не зашкодити процесу прийняття майбутнього рішення. Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата.
“Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні “Ні”, – водночас зауважила вона.
У виданні наголошують, що під час своєї поїздки до Брюсселя Стефанішина намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70% зобов’язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, “послаблять ЄС”.
- Нагадаємо, Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чіткі сигнали підтримки “на цьому важливому для нас шляху”.
- 8 червня Європарламент прийняв резолюцію, якою рекомендував Євросоюзу надати Україні статус кандидата. Також євродепутати закликали якнайшвидше озброїти Україну та висловили позицію щодо спеціального трибуналу ООН.
- Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує “найшвидший і прискорений” процес вступу.
- Раніше президент Польщі Анджей Дуда став перший іноземним лідером, який особисто виступив у Верховній Раді після 24 лютого. Він наголосив, що не може бути жодних перемовин чи рішень за спиною України, а Польща всіляко сприятиме вступу України до ЄС.
- Міністерка закордонних справ Анналена Бербок виступає за наступний крок у європейській інтеграції як реакцію на загарбницьку війну РФ проти України. Європейська комісія спільно внесе пропозицію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.