Віце-прем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що сім країн ЄС пропонують інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть дати "зелене світло" для Києва.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“У цілому приблизно сім країн Євросоюзу — це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України”, – зазначила Стефанішина.

Віце-прем’єрка не назвала ці країни, аби не зашкодити процесу прийняття майбутнього рішення. Ідеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

“Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні “Ні”, – водночас зауважила вона.

У виданні наголошують, що під час своєї поїздки до Брюсселя Стефанішина намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70% зобов’язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, “послаблять ЄС”.