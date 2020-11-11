Влада Данії передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування пацієнтів, критично хворих на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України за підсумками переговорів міністрів закордонних справ України та Данії Дмитра Кулеби та Йеппе Кофода.

Міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19. Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.

“Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії”, – сказав він.

Зазначається також, що міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19.

Фото: МЗС