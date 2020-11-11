Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України за підсумками переговорів міністрів закордонних справ України та Данії Дмитра Кулеби та Йеппе Кофода.
Міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19. Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.
“Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії”, – сказав він.
Зазначається також, що міністри обговорили взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19.
Фото: МЗС
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