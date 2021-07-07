Уряд Данії вирішив передати Україні 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca. Країна відмовилася від застосування препарату.

Про це повідомили в МЗС України.

У середу, 7 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом на полях 4-ї Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі

Інформуючи про цю зустріч, у МЗС зазначили: “Дмитро Кулеба подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19”.

Данська суспільна телерадіокомпанія Danmarks Radio напередодні повідомляла, що йдеться про вакцину від AstraZeneca. У квітні Данія стала першою країною, що припинила застосування препарату. Це сталося через побоювання з приводу вкрай рідкісних випадків тромбозів на тлі тромбоцитопенії.

Загалом Данія має передати 3 млн доз вакцини, і 500 тисяч з них — Україні. Пояснюючи такий крок, Йеппе Кофод зазначив, що Україна є важливим партнером країни.

“Україна для Данії близький партнер і герой, важлива країна в безпосередній близькості від нас”, — сказав міністр, додавши, що країна конче потребує цього.

Флеммінг Сплідсбул Хансен, старший науковий співробітник Данського інституту міжнародних досліджень, зазначав, що така пожертва є чітким політичним сигналом. Він акцентував, що Україна відмовилася від російської вакцини з політичних міркувань і “має проблеми з оплатою деяких західних вакцин”.

“Протягом кількох років ми намагалися допомогти Україні у різний спосіб, як в економічному, політичному, так і військовому сенсі, а тепер і в сенсі здоров’я, визнаючи, що Україна знаходиться в дуже складній ситуації, серед іншого, через стосунки країни з Росією”, — переконаний він.