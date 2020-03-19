Влада повинна інвестувати в медичну інфраструктуру, а не "роздавати по тисячі" й проводити індексацію пенсій.

Про це написав екс-секретар РНБО і колишній міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

“По літнім людям вірус завдасть основний удар … саме в інтересах пенсіонерів, щоб держава вкладала кошти в те, щоб вони вижили, а це – госпіталі, обладнання, транспортування. Інакше для багатьох розмір пенсії не матиме значення, якщо їх не врятують”, – написав Данилюк.

Він зазначив, що тактика “роздати по тисячі” в цей раз – не спрацює, в той час, як влада обіцяє провести індексацію пенсійних виплат.

“Ціна питання на цей рік (1 тисяча і індексація пенсій) – 30 млрд (гривень – ред.). Це навіть не популізм … це – безвідповідальність”, – резюмував політик.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський анонсував проведення індексації пенсійних виплат з 1 травня, а також додатково роздати по одній тисячі гривень, починаючи з 1 квітня тим пенсіонерам, у яких пенсія менше 5 тисяч гривень.