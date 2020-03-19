Об этом Шахов рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Сегодня сообщили, что у супруги также подтвержден плюсовой тест на коронавирус и могу четко сообщить и всех успокоить. Супруга чувствует себя нормально, тоже в изоляции. Два дня у нее была температура и на этом все прекратилось. Пока в нормальном состоянии”, – сказал он.

Также Шахов рассказал, что заразился коронавирусом в Украине.

Ранее в пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщали о втором подтвержденном случае коронавируса в области.

“В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении КГГА.

Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.