Об этом Шахов рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.
“Сегодня сообщили, что у супруги также подтвержден плюсовой тест на коронавирус и могу четко сообщить и всех успокоить. Супруга чувствует себя нормально, тоже в изоляции. Два дня у нее была температура и на этом все прекратилось. Пока в нормальном состоянии”, – сказал он.
Также Шахов рассказал, что заразился коронавирусом в Украине.
Ранее в пресс-службе Киевской областной государственной администрации сообщали о втором подтвержденном случае коронавируса в области.
“В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести”, – говорится в сообщении КГГА.
Ранее сообщалось, что количество людей на Земле, которые заболели новым атипичным коронавирусом, превысило 200 тысяч человек. За прошедшие сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.
- 17 марта в Украине были зафиксированы 7 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в стране возросло до 14. Также зафиксирован второй случай смерти от коронавируса COVID-19. Погибла 33-летняя женщина из Черновицкой области. От коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.