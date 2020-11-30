Станом на 17 годину понеділка, 30 листопада, в уряді не було узгодженої дати повного локдауну.

Про це #Буквам сказали кілька представників Кабміну.

“Мені така дата невідома”, — відповів один з міністрів.

Дата майбутнього локдауну обговорювалась на нараді в Офісі в президента. Однак крім повідомлень анонімних Telegram-каналів офіційної інформації звідти немає.

Станом на п’ятницю попередньою датою було 24 грудня. Також обговорювалось, яких сфер торкнеться карантин. Зокрема, йдуть дискусії й про роботу транспорту.