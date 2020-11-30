Про це #Буквам сказали кілька представників Кабміну.
“Мені така дата невідома”, — відповів один з міністрів.
Дата майбутнього локдауну обговорювалась на нараді в Офісі в президента. Однак крім повідомлень анонімних Telegram-каналів офіційної інформації звідти немає.
Станом на п’ятницю попередньою датою було 24 грудня. Також обговорювалось, яких сфер торкнеться карантин. Зокрема, йдуть дискусії й про роботу транспорту.
- 29 листопада голова парламентської фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що ймовірність введення в Україні повного локдауну становить 90%, а ще уряд готує так званий інтелектуальний локдаун.
- 28 листопада співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко за підсумками наради у парламенті заявила, що найближчими тижнями локдаун не вводитимуть.